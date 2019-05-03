НБУ змінив вимоги до застави за кредитами для екстреної підтримки ліквідності
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Національний банк змінив вимоги до застави за кредитами для екстреної підтримки ліквідності, щоб мінімізувати ризики неповернення коштів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію банку.
В НБУ повідомили, що змінюються деякі коригуючі коефіцієнти, які Національний банк застосовує до заставлених майнових прав за кредитним договором з юридичною або фізичною особою-боржником для розрахунку достатності їхнього обсягу.
"До майнових прав за кредитним договором на суму понад 30 млн грн, у якому немає заборони на зарахування боржником зустрічних однорідних вимог, буде застосовуватися менший коригуючий коефіцієнт. Застава у вигляді майнових прав за договором, у якому є така заборона, буде вважатися пріоритетною", - повідомили у прес-службі.
Водночас банк, який надав у заставу НБУ майнові права за кредитними договорами, не зможе здійснювати зарахування зустрічних вимог за кредитами боржників без дозволу НБУ як заставодержателя.
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Відповідні зміни затверджені Постановою Правління Національного банку №64 від 26 квітня 2019 року "Про затвердження Змін до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків".
Нагадаємо, у грудні 2016 року Національний банк як кредитор останньої інстанції запровадив новий інструмент екстреної підтримки ліквідності платоспроможних банків – Emergency liquidity assistance (ELA). Кредити ELA призначені виключно для покриття тимчасового дефіциту ліквідності банку в разі надзвичайних ситуацій, коли банки вичерпали інші джерела підтримки ліквідності, зокрема, за рахунок коштів акціонерів та стандартних інструментів рефінансування НБУ.
Як заставу за такими кредитами банки можуть надавати державні цінні папери, ліквідне нерухоме майно, майнові права за кредитними договорами з юридичними особами та фізичними особами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою (крім об’єктів незавершеного будівництва), майнові права за кредитними договорами з фізичними особами. Кредит для екстреної підтримки ліквідності можна отримати строком до 90 днів.