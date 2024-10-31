НБУ удерживает учетную ставку на уровне 13%: дали прогноз, как долго

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 13%, и обновленный прогноз предусматривает длительное удержание ее на этой отметке - как минимум до лета 2025 года, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13% - сообщили в Нацбанке.

В регуляторе убеждены, что «это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и в дальнейшем вернуть ее к цели 5%».

«Учитывая, что пик инфляции еще не пройден, а проинфляционные риски на ближайшие месяцы даже усилились, НБУ считает целесообразным оставаться осторожным в процентной политике, а также принимать взвешенные меры для обеспечения устойчивости валютного рынка. Для противодействия ценовому давлению НБУ с июля приостановил смягчение процентной политики», - отметили в Нацбанке.

Отмечается, что в случае дальнейшей реализации проинфляционных рисков Национальный банк будет готов реагировать всеми имеющимися мерами монетарной политики.

Обновленный прогноз НБУ предусматривает длительное удержание учетной ставки на уровне 13% - как минимум до лета 2025 года. В случае дальнейшего роста ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансировки инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику и применять дополнительные монетарные меры - указали в НБУ.

НБУ снижает ставки по депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования