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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 7690 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100391 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102401 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102715 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116981 просмотра

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НБУ спрогнозировал увеличение темпов инфляции на конец 2017-го года

НБУ спрогнозировал увеличение темпов инфляции на конец 2017-го года

Киев  •  УНН

 • 11287 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция будет существенно выше на конец 2017 от их предыдущего прогноза на уровне 12,2%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передает УНН.

"Недостаточно быстрое снижение инфляции свидетельствует, что к концу 2017 инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее", - говорится в сообщении.

В частности, как пояснили в НБУ, сдержать снижение инфляции могут высшие расходы в бюджете на 2018 год, чем прогнозировалось ранее. Также, по их информации, есть риск повышения соцстандартов.

К тому же, в НБУ заявили, что усилились риски отсрочки следующего транша МВФ.

Напомним, Национальный банк пересмотрел прогноз инфляции, ухудшив его на 2017 год до 12,2% по сравнению с предыдущим прогнозом в 9,1% и до 7,3% с прогнозируемых ранее 6% в 2018 году.

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