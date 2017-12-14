НБУ спрогнозировал увеличение темпов инфляции на конец 2017-го года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция будет существенно выше на конец 2017 от их предыдущего прогноза на уровне 12,2%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передает УНН.
"Недостаточно быстрое снижение инфляции свидетельствует, что к концу 2017 инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее", - говорится в сообщении.
В частности, как пояснили в НБУ, сдержать снижение инфляции могут высшие расходы в бюджете на 2018 год, чем прогнозировалось ранее. Также, по их информации, есть риск повышения соцстандартов.
К тому же, в НБУ заявили, что усилились риски отсрочки следующего транша МВФ.
Напомним, Национальный банк пересмотрел прогноз инфляции, ухудшив его на 2017 год до 12,2% по сравнению с предыдущим прогнозом в 9,1% и до 7,3% с прогнозируемых ранее 6% в 2018 году.