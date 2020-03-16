НБУ продал за неделю почти один миллиард долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Национальный банк на прошлой неделе, с 10 по 13 марта, продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долл. для поддержки курса гривны. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ, передает УНН.
Так, в течение этого периода Нацбанк не покупал валюту, а только продавал.
Национальный банк Украины с 10 по 13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долл. для сглаживания валютных колебаний.
По единому курсу, с использованием инструмента Matching, НБУ продал 803 млн долларов. По процедуре интервенций с выбором лучшей цены - 39 млн долларов, и еще 139,6 млн долларов - на валютных аукционах.
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Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 1,232 млрд долларов, а продал - 1,583 млрд долларов.
Напомним, Нацбанк сообщил, как долго продлятся валютные колебания в Украине.