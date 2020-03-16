НБУ продал за неделю почти один миллиард долларов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101411 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104714 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106716 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105612 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114381 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101100 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105489 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106694 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131601 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130460 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
НБУ продал за неделю почти один миллиард долларов

НБУ продал за неделю почти один миллиард долларов

Киев  •  УНН

 • 14277 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Национальный банк на прошлой неделе, с 10 по 13 марта, продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долл. для поддержки курса гривны. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ, передает УНН.

Так, в течение этого периода Нацбанк не покупал валюту, а только продавал.

Национальный банк Украины с 10 по 13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долл. для сглаживания валютных колебаний.

По единому курсу, с использованием инструмента Matching, НБУ продал 803 млн долларов. По процедуре интервенций с выбором лучшей цены - 39 млн долларов, и еще 139,6 млн долларов - на валютных аукционах.

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Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 1,232 млрд долларов, а продал - 1,583 млрд долларов.

Напомним, Нацбанк сообщил, как долго продлятся валютные колебания в Украине.

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