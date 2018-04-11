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НБУ сравнил цены на мясо и молочку в постсоветских странах

НБУ сравнил цены на мясо и молочку в постсоветских странах

Киев  •  УНН

 • 11080 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В течение прошлых лет стоимость продовольственных товаров в странах постсоветского пространства формировалась рядом тождественных факторов. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, передает УНН.

Первым и главным фактором был индекс потребительских цен. В прошлом году инфляция в России и Беларуси замедлилась, а в Украине - ускорилась.

"Это, прежде всего, отражало различия в динамике цен на базовые продукты питания", - пояснили в НБУ.

Следующим фактором является уровень заработных плат, наравне с которым в Украине росла стоимость продовольственных товаров.

Зато, в прошлые годы в России и Беларуси политика оплаты труда была относительно сдержанной, отметили в Нацбанке.

По данным НБУ, цену продовольственных товаров формирует активность экспорта соответствующих позиций. В течение прошлых лет Беларусь экспортировала большое количество мясной и молочной продукции в РФ. Вместе с тем, из-за  обеспеченности внутреннего рынка, белорусы не почувствовали подорожания цен на данные товары.

"В Украине же, после существенного роста цен в 2014-2015 годах на продукцию животноводства, в 2016 году произошло их сдерживание через ряд шоков, что привело к увеличению предложения пищевых продуктов на отечественном рынке.

Так в 2016 году Россия распространила продовольственное эмбарго и на Украину и запретила транзит украинских товаров через свою территорию. Частично Украина сумела переориентироваться на другие рынки, в том числе в страны ЕС.

Однако переориентация по отдельным видам продукции требовала времени, а на отдельных рынках (например Беларуси) относительные цены были ниже, чем на российском рынке. Дополнительными факторами были переориентация турецких товаров с российского рынка, ограничения на экспорт отдельной продукции животноводства из-за нестабильной эпизоотической ситуации", - рассказали в Нацбанке.

На сегодня в Украине, несмотря на сложную ситуацию в животноводстве, объемы внутреннего производства мяса (за исключением свинины), молока и молочных продуктов превышают внутренние потребности. Однако, с учетом экспорта, в Украине до сих пор не хватает собственного производства практически всех продуктов животноводства. Данный фактор имеет обратное влияние на стабилизацию внутренних цен, подчеркнули в Нацбанке.

Чтобы цены на внутреннем продовольственном рынке Украины не прыгнули вверх на фоне роста экспорта, отечественным агрокомпаниям необходимо увеличить объемы производства, отмечают специалисты.

"Экспорт мяса и молочной продукции сейчас растет высокими темпами. И этот темп неуместно сбавлять стране, которая с каждым месяцем накапливает многомиллиардные долги. Но и формировать дефицитный внутренний рынок опасно, это сразу скажется на потребителях ценовым шоком. В таком случае государство должно стимулировать производителей увеличивать объемы продукции путем расширения производств.

Безусловно, во время экономического кризиса желающих вкладывать средства в производство - немного. Но для этого запущены аграрные дотаций, что должны побуждать предпринимателей строить и реконструировать животные комплексы, увеличивая поголовье.

На сегодняшний день эффективность дотаций уже показали птицеводы. Речь не только о производителях курятины, которые за прошлый год увеличили поголовье, но и производителях индюшатины. Последние рассчитывают, что дотации вскоре помогут им выйти на международный конкурентный рынок. Хуже дела обстоят в сфере содержания крупного рогатого скота и свиней. Выделенные этим производителям дотации смогут сказаться на потребителях в лучшем случае через несколько лет непрерывного действия программы господдержки. Все из-за долгой окупаемости их производства", - пояснил экономический эксперт Павел Мороз.

Напомним, в 2018 году механизм распределения дотаций был изменен. Государство отказалось дотировать аграриев по принципу "кто больше платит налогов, то больше получает господдержки", поскольку в сфере животноводства оказалось только два крупнейших налогоплательщика: компании "Мироновский хлебопродукт" Косюка и "Укрлендфарминг" Бахматюка.

Вместо квазиакумуляции НДС государственную поддержку переориентировали на развитие животноводческих комплексов. В частности, предложено частичную компенсацию погашения тела кредита 25% и 30% введенных в эксплуатацию животноводческих комплексов.

Ранее УНН сообщал, что в этом году МХП планирует запуск второй линии Винницкой птицефабрики.

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