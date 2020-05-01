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НБУ на фоне пандемии прогнозирует сокращение ВВП во втором квартале на 11%

Киев • УНН

 • 16742 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Во втором квартале этого года экономика Украины, как прогнозируется, сократится на 11% в годовом исчислении, безработица вырастет до около 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится. Постепенная отмена карантина будет способствовать восстановлению экономики. Такой прогноз дали в Национальном банке Украины в ежеквартальном Инфляционном отчете, передает УНН.

НБУ на фоне пандемии прогнозирует сокращение ВВП во втором квартале на 11%

"Инфляция в 2020 году ускорится, но будет находиться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 п. п. По итогам года потребительские цены вырастут на 6%. В результате карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы", - указали в НБУ.

В регуляторе подчеркнули, что наибольшее потрясение украинская экономика испытывает во II квартале 2020 года.

"По прогнозу НБУ, в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, уровень безработицы вырастет до около 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится. Постепенное снятие карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года", - добавили в НБУ.

Как указано, этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики.

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Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику, считают в регуляторе. Как падение, так и восстановление, как ожидается, будет неравномерным по видам экономической деятельности.

"В частности от внедрения внутренних карантинных мероприятий больше всего потеряет сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения", - рассказали в НБУ.

Туризм и связанные с ним авиационные услуги, как указано, полноценно возобновятся только в следующем году.

Отдельные экспортные отрасли, в частности металлургия, потеряют прежде всего от сужения внешнего спроса в условиях глобального экономического кризиса. Сохранится высокий спрос на продукцию сельского хозяйства, хотя ожидается уменьшение объемов урожая зерновых из-за ухудшения погодных условий, вели дальше в НБУ.

"Вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова будут расти, а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8-9%. Ожидается, что потребительские настроения полностью восстановятся, а частное потребление в 2021-2022 годах будет расти темпами 5-7% в год", - отметили в Нацбанке.

Напомним, НБУ назвал инструменты для противодействия кризису и смягчения падения на фоне коронавируса.

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