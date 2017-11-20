НАПК пригласило для объяснений чиновника Нацполиции Бута

"Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает заместителя начальника управления Главного следственного управления Национальной полиции Украины Дмитрия Бута прибыть 23 ноября 2017 года в 10:00 для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Д.Бут в декабре 2015 года получил подарок в неденежной форме стоимостью 160 тысяч гривен для своего близкого человека, что является признаком административного правонарушения, а именно - нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Как сообщал УНН, НАПК нашло нарушения в декларации заместителя начальника ГСУ Нацполиции.