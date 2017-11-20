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НАЗК запросило для пояснень високопосадовця Нацполіції Бута

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для пояснень заступника начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України Дмитра Бута, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує заступника начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України Дмитра Бута прибути 23 листопада 2017 року о 10:00 год. для надання пояснень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Д.Бут у грудні 2015 року одержав подарунок у негрошовій формі вартістю 160 тисяч гривень для своєї близької особи, що є ознакою адміністративного правопорушення,  а саме - порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Як повідомляв УНН, НАЗК знайшло порушення в декларації заступника начальника ГСУ Нацполіції.

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