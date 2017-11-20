НАЗК запросило для пояснень високопосадовця Нацполіції Бута

"Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує заступника начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України Дмитра Бута прибути 23 листопада 2017 року о 10:00 год. для надання пояснень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Д.Бут у грудні 2015 року одержав подарунок у негрошовій формі вартістю 160 тисяч гривень для своєї близької особи, що є ознакою адміністративного правопорушення, а саме - порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Як повідомляв УНН, НАЗК знайшло порушення в декларації заступника начальника ГСУ Нацполіції.