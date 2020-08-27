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НАПК внесло предписание руководителю "Энергоатома"

Киев • УНН

 • 20995 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. НАПК внесло предписание в. и. о. президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Петру Котину. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

НАПК внесло предписание руководителю "Энергоатома"

Там напомнили, что 17 августа НАПК должно было провести внеплановую антикоррупционную проверку "Энергоатома". Впрочем, проверка не удалась, так как Котин не допустил уполномоченное лицо НАПК к ее проведению.

Заблокировав проверку НАПК, в. и. о. президента предприятия нарушил нормы ЗУ "О предотвращении коррупции". Поэтому, специалисты НАПК составили акт о недопуске к проверке, и ознакомили с документом Котина.

Отдельно, НАПК внесло Котину предписание по устранению нарушений законодательства.

"Национальное агентство 19.08.2020 внесло в. и. и. президенту ГП "НАЭК "Энергоатом" Петру Котину предписание об устранении нарушений п. 7 ч. 1 ст. 12 и ч. 2 ст. 13 Закона путем допуска уполномоченных лиц Национального агентства к проведению проверки. Предписание Национального агентства является обязательным к исполнению", - уточнили в НАПК.

Там добавили, что за невыполнение предписания Котину грозит административная ответственность. О результатах выполнения предписания в. и. о. президента НАЭК должен проинформировать НАПК в течение 10 дней.

Также, в связи с нарушением Котиным ЗУ "О предупреждении коррупции", НАПК внесло предписание о проведении служебного расследования. Начавшаяся в "Энергоатоме" внеплановая проверка будет возобновлена со дня получения НАПК информации о выполнении указанного предписания, добавили в НАЭК.

Ранее депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин рассказал УНН о системной коррупции в "Энергоатоме".

Также напомним, в этом году "Энергоатом" задекларировал 2,65 млрд грн убытка против 1,11 млрд грн чистой прибыли прошлого года. В то же время убыточность государственной компании не помешала выплате высокой зарплаты руководителю Котину. В апреле этого года Котин получил 125,9 тыс. грн, тогда как в мае - 296 тыс. грн.

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