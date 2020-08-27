НАПК внесло предписание руководителю "Энергоатома"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. НАПК внесло предписание в. и. о. президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Петру Котину. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе НАПК.
Там напомнили, что 17 августа НАПК должно было провести внеплановую антикоррупционную проверку "Энергоатома". Впрочем, проверка не удалась, так как Котин не допустил уполномоченное лицо НАПК к ее проведению.
Заблокировав проверку НАПК, в. и. о. президента предприятия нарушил нормы ЗУ "О предотвращении коррупции". Поэтому, специалисты НАПК составили акт о недопуске к проверке, и ознакомили с документом Котина.
Отдельно, НАПК внесло Котину предписание по устранению нарушений законодательства.
"Национальное агентство 19.08.2020 внесло в. и. и. президенту ГП "НАЭК "Энергоатом" Петру Котину предписание об устранении нарушений п. 7 ч. 1 ст. 12 и ч. 2 ст. 13 Закона путем допуска уполномоченных лиц Национального агентства к проведению проверки. Предписание Национального агентства является обязательным к исполнению", - уточнили в НАПК.
Там добавили, что за невыполнение предписания Котину грозит административная ответственность. О результатах выполнения предписания в. и. о. президента НАЭК должен проинформировать НАПК в течение 10 дней.
Также, в связи с нарушением Котиным ЗУ "О предупреждении коррупции", НАПК внесло предписание о проведении служебного расследования. Начавшаяся в "Энергоатоме" внеплановая проверка будет возобновлена со дня получения НАПК информации о выполнении указанного предписания, добавили в НАЭК.
Ранее депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин рассказал УНН о системной коррупции в "Энергоатоме".
Также напомним, в этом году "Энергоатом" задекларировал 2,65 млрд грн убытка против 1,11 млрд грн чистой прибыли прошлого года. В то же время убыточность государственной компании не помешала выплате высокой зарплаты руководителю Котину. В апреле этого года Котин получил 125,9 тыс. грн, тогда как в мае - 296 тыс. грн.