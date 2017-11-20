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Назка решило сообщить в полицию о неподаче деклараций экс-работниками ГФС

Назка решило сообщить в полицию о неподаче деклараций экс-работниками ГФС

Киев  •  УНН

 • 13716 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции решило сообщить в полицию о неподаче экс-работниками Государственной фискальной службы деклараций после увольнения. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило 8 обоснованных выводов об обнаружении признаков связанного с коррупцией правонарушения по фактам умышленного непредставления бывшими работниками Государственной фискальной службы деклараций после увольнения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НАПК направляло напоминания экс-чиновникам ГФС о необходимости представления деклараций в десятидневный срок. На данный момент, заявили в Агентстве, эти сообщения проигнорировано, а также отсутствуют какие-либо объяснения или возражения относительно уважительности причин непредставления деклараций.

"Таким образом, в действиях бывших работников ГФС усматриваются признаки коррупционного правонарушения, за которое предусмотрена уголовная ответственность, определенная статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. По результатам бездействия бывших должностных лиц ГФС соответствующие документы будут направлены в Национальной полиции", - отметили в НАПК.

Как сообщал УНН, в НАПК рассказали, чьи декларации проверяют чаще.

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