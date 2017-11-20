НАЗК вирішило повідомити до поліції про неподання декларацій екс-працівниками ДФС

"Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило 8 обґрунтованих висновків про виявлення ознак пов’язаного з корупцією правопорушення за фактами умисного неподання колишніми працівниками Державної фіскальної служби декларацій після звільнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що НАЗК надсилало нагадування екс-посадовцям ДФС про необхідність подання декларацій у десятиденний термін. Наразі, заявили в Агентстві, ці повідомлення проігноровано, а також відсутні будь-які пояснення або заперечення щодо поважності причин неподання декларації.

"Таким чином, у діях колишніх працівників ДФС вбачаються ознаки корупційного правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, визначену статтею 366-1 Кримінального кодексу України. За результатами бездіяльності колишніх посадових осіб ДФС відповідні документи будуть надіслані до Національної поліції", - наголосили в НАЗК.

Як повідомляв УНН, у НАЗК розповіли, чиї декларації перевіряють найчастіше.