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Чаще всего в Украине подделывают 500 гривен - НБУ

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КИЕВ. 3 марта. УНН. По итогам 2017 года самой популярной банкнотой для подделки мошенниками стала купюра в 500 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает УНН.

“Результаты 2017 года свидетельствуют об увеличении фактов выявления поддельных банкнот номиналом 500 гривен. Преимущественно это банкноты старого образца 2006 года. Их количество составляет 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты”, — сообщили в Нацбанке.

Отмечается, что из обращения также изымались поддельные банкноты следующих номиналов:

  • 200 грн (7%);
  • 100 грн (17%);
  • 50 грн (13%).

“Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 2%”, — добавили в НБУ.

Регулятор также сообщил, что в основном (81%) поддельные банкноты гривны изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Остальные подделки (19%) изготовлены ​​полиграфическим способом.

Чаще всего обнаруженые поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитен и так далее. В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.

Как уточнили в Нацбанке, по итогам 2017 года уровень подделки банкнот национальной валюты является относительно низким.

“Количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривны в прошлом году составил 0,00036% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении. То есть, на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 3,6 шт. подделок. Для сравнения, в странах Евросоюза по итогам 2017 года этот показатель составлял примерно 33 шт. поддельных банкнот евро”, - отметили в НБУ.

Напомним, в полиции сказали, подделки каких купюр самые распространенные в Украине.

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