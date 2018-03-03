Найчастіше в Україні підробляють 500 гривень - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. За підсумками 2017 року найпопулярнішою банкнотою для підробки шахраями стала купюра в 500 грн. Про це свідчать дані Національного банку України, передає УНН.
“Результати 2017 року свідчать про збільшення фактів виявлення підроблених банкнот номіналом 500 гривень. Переважно це банкноти старого зразка 2006 року. Їх кількість становить 61% від загальної кількості вилучених підробок національної валюти”, — повідомили в Нацбанку.
Зазначається, що з обігу також вилучалися підроблені банкноти таких номіналів:
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- 200 грн (7%);
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- 100 грн (17%);
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- 50 грн (13%).
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“Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн та 20 грн становлять 2%”, — додали в НБУ.
Регулятор також повідомив, що здебільшого (81%) підроблені банкноти гривні виготовлялися з використанням копіювальної або комп’ютерної техніки, зокрема струменевих та лазерних принтерів. Решта підробок (19%) виготовлена поліграфічним способом.
Найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, супермаркетів, метрополітену тощо. У 2017 році також були випадки потрапляння підробок до кас банків через програмно-технічні комплекси самообслуговування та банкомати з функцією приймання готівки.
Як уточнили в Нацбанку, за підсумками 2017 року рівень підроблення банкнот національної валюти є відносно низьким.
“Кількість вилучених з обігу в банківській системі України підроблених банкнот гривні у минулому році становила 0,00036% від загальної кількості готівки, що перебувала в грошовому обігу. Тобто, на один мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 3,6 шт. підробок. Для порівняння, у країнах Євросоюзу за підсумками 2017 року цей показник становив приблизно 33 шт. підроблених банкнот євро”, — зауважили в НБУ.
Нагадаємо, у поліції сказали, підробки яких купюр найпоширеніші в Україні.