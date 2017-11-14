Нацполиция начала операцию по выявлению интернет-мошенников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Национальная полиция Украины начала операцию "Трикстер" для выявления мошенников в сети Интернет, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НПУ.
“Основной целью таких отработок является выявление мошенников, которые осуществляют свою преступную деятельность именно в сети Интернет. Мероприятия будут проводиться до конца ноября на территории всей страны”, — отметили в ведомстве.
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Кроме того, в полиции предоставили рекомендации для недопущения инетрнет-мошенничества:
— никому не сообщать свой ПИН код и номер карты, даже лицам, которые по телефону представляются работниками банка;
— не носить ПИН-код в кошельке или в мобильном телефоне;
— в случае утери (кражи) карты немедленно позвонить в банковское учреждение для ее блокировки. Тоже самое необходимо сделать, если карта осталась в банкомате и не выдается держателю;
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— подключить ,"SMS-банкинг" и отслеживать все операции, установить ежедневный лимит по карточному счету;
— при осуществлении расчетов в сети Интернет пользоваться проверенными сайтами (которые имеют защищенный протокол https: //), на компьютерах использовать антивирусное программное обеспечение;
— осуществлять расчет платежной картой в кафе, ресторанах, магазинах и т.д. лично, или при визуальном контроле (держать карту в поле зрения)
— при получении средств в банкомате, обращать внимание на его внешний вид, наличие чужеродных или посторонних предметов, так называемых “накладок”. При подозрениях звонить в банковское учреждение и сообщать о своем подозрении;
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— при звонке на мобильный телефон (получении смс-сообщения о блокировке платежной карты или наличии неизвестной ранее задолженности перед банком) лиц, которые представляются сотрудниками банка, не сообщать им никакой информации о платежной карточке (ПИН код, CVV номер, срок действия карты, слово-пароль, и др.), в случае необходимости приехать в банковское учреждение для выяснения всех обстоятельств, или лично перезвонить по номеру, который указан на карточке;
— в случае получения на мобильный телефон СМС-сообщений, ни в коем случае не пересылать денежные средства за участие в различного рода розыгрышах, а также для получения призов, например автомобилей (на сегодня, также распространенный вид мошенничества), а немедленно сообщайте в правоохранительные органы.