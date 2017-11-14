Нацполиция начала операцию по выявлению интернет-мошенников

ukru
Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20114 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 37315 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 48236 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 53167 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 48056 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92715 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100037 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126754 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116007 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 151390 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 128595 просмотра
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

11 марта, 09:37 • 103550 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

10:30 • 58575 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11:17 • 102037 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 103150 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 103150 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 128595 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 126754 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 128572 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 151390 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 10580 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 109343 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 116477 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 117346 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 122644 просмотра
Актуальное
Нацполиция начала операцию по выявлению интернет-мошенников

Нацполиция начала операцию по выявлению интернет-мошенников

Киев  •  УНН

 • 14923 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Национальная полиция Украины начала операцию "Трикстер" для выявления мошенников в сети Интернет, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НПУ.

“Основной целью таких отработок является выявление мошенников, которые осуществляют свою преступную деятельность именно в сети Интернет. Мероприятия будут проводиться до конца ноября на территории всей страны”, — отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские хакеры пытались взломать электронные ящики украинских политиков

Кроме того, в полиции предоставили рекомендации для недопущения инетрнет-мошенничества:

— никому не сообщать свой ПИН код и номер карты, даже лицам, которые по телефону представляются работниками банка;

— не носить ПИН-код в кошельке или в мобильном телефоне;

— в случае утери (кражи) карты немедленно позвонить в банковское учреждение для ее блокировки. Тоже самое необходимо сделать, если карта осталась в банкомате и не выдается держателю;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киберполиция разоблачила преступников, которые обманывали семьи онкобольных детей

— подключить ,"SMS-банкинг" и отслеживать все операции, установить ежедневный лимит по карточному счету;

— при осуществлении расчетов в сети Интернет пользоваться проверенными сайтами (которые имеют защищенный протокол https: //), на компьютерах использовать антивирусное программное обеспечение;

— осуществлять расчет платежной картой в кафе, ресторанах, магазинах и т.д. лично, или при визуальном контроле (держать карту в поле зрения)

— при получении средств в банкомате, обращать внимание на его внешний вид, наличие чужеродных или посторонних предметов, так называемых “накладок”. При подозрениях звонить в банковское учреждение и сообщать о своем подозрении;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В киберполиции рассказали о новой схеме банковского мошенничества

— при звонке на мобильный телефон (получении смс-сообщения о блокировке платежной карты или наличии неизвестной ранее задолженности перед банком) лиц, которые представляются сотрудниками банка, не сообщать им никакой информации о платежной карточке (ПИН код, CVV номер, срок действия карты, слово-пароль, и др.), в случае необходимости приехать в банковское учреждение для выяснения всех обстоятельств, или лично перезвонить по номеру, который указан на карточке;

— в случае получения на мобильный телефон СМС-сообщений, ни в коем случае не пересылать денежные средства за участие в различного рода розыгрышах, а также для получения призов, например автомобилей (на сегодня, также распространенный вид мошенничества), а немедленно сообщайте в правоохранительные органы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы