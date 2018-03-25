Национальный банк впервые за 26 лет провел ребрендинг

“НБУ стремился быть гармоничными в своем позиционировании, которое должно отражать внутренние преобразования, независимость и значимость для развития новейшего украинского государства. Предыдущий логотип НБУ и его айдентика не ​​визуализировали тех изменений и роли центрального банка в стране. Сегодня Национальный банк является лидером реформ, имеет признание и уважение в мире. Именно поэтому возникла необходимость в проведении ребрединга — для создания соответствия внешней формы ее наполнению”, — рассказала изданию начальник отдела пресс-службы управления информации и общественных коммуникаций НБУ Лилия Серебряная.

По словам Серебряной, новый фирменный стиль основывается на сохранении лучших традиций, современности, инновационности и непрерывного развития. Отбросив псевдогеральдику в айдентике, Национальный банк перенес акцент на ее историческую основу — древнюю гривну. По мнению идеологов ребрендинга, новый логотип Национального банка олицетворяет открытость, прозрачность, движение вперед.

К процессу разработки логотипа и айдентики привлекались украинские и международные эксперты по маркетингу в рамках технической помощи Агентства США по международному развитию (USAID), также проводились фокус-группы внутри Центрального банка. Собственно визуальная трансформация НБУ является результатом работы команды MMR lab, в которую вошли независимые маркетинг-консультанты и бывшие руководители профильных департаментов крупных компаний.

НБУ также запустил бета-версию нового сайта. К концу сентября этого года запланированы закрытия старой версии и полный переход на новый ресурс.

Среди изменений в новом сайте — структурирование информации с помощью форматирования и инфографики. Также интерфейс адаптирован для людей с проблемами зрения.

“Новый сайт Национального банка уже не будет просто витриной данных, он будет служить мостиком между регулятором и его клиентами, инструментом создания знаний и доверия. Центральный банк перешел от концепта „большой сложной энциклопедии“ к сайту со структурированным доступным контентом и дружественным интерфейсом”, — добавила начальник Управления информации и общественных коммуникаций Наталья Бондаренко.

Как сообщал УНН, мелкие монеты и банкноты: в НБУ объяснили, каким образом сократится количество денег.