Национальный банк впервые за 26 лет провел ребрендинг

ukru
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 23509 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 54485 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 92775 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106428 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114990 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120903 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132213 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146720 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148023 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 193258 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

10 марта, 06:29 • 109239 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 101460 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 77308 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 105407 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 56031 просмотра
публикации
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 23447 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 105398 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 178977 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 212604 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 219510 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 2760 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 48455 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 55991 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 101451 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 193258 просмотра
Актуальное
Национальный банк впервые за 26 лет провел ребрендинг

Национальный банк впервые за 26 лет провел ребрендинг

Киев  •  УНН

 • 52550 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Главное финансовое учреждение Украины впервые за 26 лет провело ребрендинг и запустило бета-версию нового сайта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на дизайнерское издание Telegraf.design.

“НБУ стремился быть гармоничными в своем позиционировании, которое должно отражать внутренние преобразования, независимость и значимость для развития новейшего украинского государства. Предыдущий логотип НБУ и его айдентика не ​​визуализировали тех изменений и роли центрального банка в стране. Сегодня Национальный банк является лидером реформ, имеет признание и уважение в мире. Именно поэтому возникла необходимость в проведении ребрединга — для создания соответствия внешней формы ее наполнению”, — рассказала изданию начальник отдела пресс-службы управления информации и общественных коммуникаций НБУ Лилия Серебряная.

По словам Серебряной, новый фирменный стиль основывается на сохранении лучших традиций, современности, инновационности и непрерывного развития. Отбросив псевдогеральдику в айдентике, Национальный банк перенес акцент на ее историческую основу — древнюю гривну. По мнению идеологов ребрендинга, новый логотип Национального банка олицетворяет открытость, прозрачность, движение вперед.

К процессу разработки логотипа и айдентики привлекались украинские и международные эксперты по маркетингу в рамках технической помощи Агентства США по международному развитию (USAID), также проводились фокус-группы внутри Центрального банка. Собственно визуальная трансформация НБУ является результатом работы команды MMR lab, в которую вошли независимые маркетинг-консультанты и бывшие руководители профильных департаментов крупных компаний.

НБУ также запустил бета-версию нового сайта. К концу сентября этого года запланированы закрытия старой версии и полный переход на новый ресурс.

Среди изменений в новом сайте — структурирование информации с помощью форматирования и инфографики. Также интерфейс адаптирован для людей с проблемами зрения.

“Новый сайт Национального банка уже не будет просто витриной данных, он будет служить мостиком между регулятором и его клиентами, инструментом создания знаний и доверия. Центральный банк перешел от концепта „большой сложной энциклопедии“ к сайту со структурированным доступным контентом и дружественным интерфейсом”, — добавила начальник Управления информации и общественных коммуникаций Наталья Бондаренко.

Как сообщал УНН, мелкие монеты и банкноты: в НБУ объяснили, каким образом сократится количество денег.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономикаТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы