Національний банк вперше за 26 років провів ребрендинг
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Головна фінансова установа України вперше за 26 років провела ребрендинг та запустила бета-версію нового сайту. Про це повідомляє УНН з посиланням на дизайнерське видання Telegraf.design.
“НБУ прагнув бути гармонійними у своєму позиціюванні, яке має відображати внутрішні перетворення, незалежність та вагомість для розбудови новітньої української держави. Попередній логотип НБУ та його айдентика не візуалізували тих змін та ролі центрального банку в країні. Сьогодні Національний банк є лідером реформ, має визнання та повагу у світі. Саме тому постала потреба в проведенні ребредингу — для створення відповідності зовнішньої форми її наповненню”, — розповіла виданню начальник відділу прес-служби управління інформації та громадських комунікацій НБУ Лілія Срібна.
За словами Срібної, новий фірмовий стиль ґрунтується на збереженні накращих традицій, сучасності, інноваційності та невпинному розвитку. Відкинувши псевдогеральдику в айдентиці, Національний банк переніс акцент на її історичну основу — стародавню гривню. На думку ідеологів ребрендингу, новий логотип Національного банку уособлює відкритість, прозорість, рух уперед.
До процесу розроблення логотипу та айдентики залучалися українські та міжнародні експерти з маркетингу в рамках технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), також проводилися фокус-групи всередині Центрального банку. Власне візуальна трансформація НБУ є результатом роботи команди MMR lab, до якої увійшли незалежні маркетинг-консультанти та колишні керівники профільних департаментів великих компаній.
НБУ також запустив бета-версію нового сайту. До кінця вересня цього року заплановані закриття старої версії та повний перехід на новий ресурс.
Серед змін в новому сайті — структурування інформації за допомогою форматування та інфографіки. Також інтерфейс адаптований для людей із проблемами зору.
“Новий веб-сайт Національного банку уже не буде просто вітриною даних, він слугуватиме містком між регулятором та його клієнтами, інструментом створення знань та довіри. Центральний банк перейшов від концепту „великої складної енциклопедії“ до сайту зі структурованим доступним контентом та дружнім інтерфейсом”, — додала начальник Управління інформації та громадських комунікацій Наталія Бондаренко.
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