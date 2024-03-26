Нацгвардия стала незаменимой на передовой и в поддержании безопасности в тылу - Зеленский по случаю 10-й годовщины создания НГУ

Президент Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю 10-й годовщины создания Национальной гвардии Украины. Глава государства заявил, что нацгвардейцы наравне с другими воинами Сил обороны и безопасности участвуют в боях против россии, сражаются крепко и смело, передает УНН.

Подразделения аэроразведки Нацгвардии являются чрезвычайно эффективными по количеству уничтоженной российской техники и солдат врага. В Нацгвардии работают более 500 мобильных и стационарных огневых групп, которые уничтожают российские ракеты и дроны каждый день. Огромную работу осуществляют саперы Нацгвардии - очищают нашу землю от российских мин. Кроме боевой, Национальная гвардия Украины выполняет еще и защитную функцию внутри нашего государства - помогает ликвидировать последствия российских ударов и поддерживает безопасность - заявил Президент.

Президент подчеркнул, что украинская история всегда будет помнить героические страницы, написанные воинами подразделений Национальной гвардии с 2014 года.

"Защита Харькова и оборона Киевщины. Бои против российских террористов в 14-м году на Донбассе и защита жизни на Донбассе сейчас. Героизм в самых жестких противостояниях. Украина всегда будет благодарна воинам Национальной гвардии, в частности воинам подразделения "Азов", которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", - сказал Президент.

Как отметил Глава государства, уже более девяти тысяч нацгвардейцев отмечены государственными наградами, 48 из них - званием Герой Украины.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших защитников.

Президент вручил военнослужащим Национальной гвардии Украины государственные награды.

С целью празднования высокого профессионализма, боевых заслуг, мужества и отваги личного состава Глава государства также присвоил почетные наименования и вручил боевые знамена воинским частям НГУ.

Сегодня День Национальной гвардии Украины: роль нацгвардейцев в отражении российской агрессии