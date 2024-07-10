НАТО готовит планы и программы противодействия гибридным угрозам россии и других стран. Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в среду на саммите НАТО в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Тот факт, что мы видели нападения в последние месяцы, поджоги, диверсии, попытки убийства, ложную информацию, дезинформацию, киберугрозы... это не единичные случаи, это часть преднамеренной стратегии россии, направленной на подрыв нашей безопасности и сплоченности альянса", - сказал Блинкен.

"Мы находимся в резко изменившейся среде безопасности. Новые игроки, которые бросают вызовы, но также новые средства, новые методы", - сказал Блинкен, добавив, что новая стратегическая концепция НАТО отражает тот факт, что альянс стоит перед гибридными угрозами.

"С тех пор, как мы обнародовали стратегическую концепцию, мы работали над тем, чтобы превратить ее в реальные планы, реальные программы, которые демонстрируют, что НАТО способно и эффективно в деле борьбы именно с этим. Такие вызовы будут рассмотрены на этом саммите", - сказал Блинкен.

Он добавил, что "каждый союзник это хорошо осознает" и "на этом остро сосредоточен". "Я думаю, что нам нужно начать действовать", - сказал Блинкен.

Добавим

Издание отмечает, что в последние месяцы по Европе прокатилась серия поджогов, которые власти в Чехии, Великобритании, Латвии, Польше, Франции и Германии связывают с преднамеренными действиями москвы.

Также Европейский Союз обвинил россию и беларусь в использовании миграции как оружия против стран ЕС, в частности, против Польши, стран Балтии и Финляндии.

Отдельно специалисты по безопасности говорят о серии заказных убийств в европейских странах, которые связывают с россией, и которые продолжаются в течение многих лет.

Говоря об этих инцидентах, эксперты по безопасности говорят, что они являются гибридной войной россии против Запада.

И с каждым увеличением помощи Запада Украине - то ли через поставки новых вооружений, то ли через введение новых санкций против россии - кремль усиливает свои гибридные действия, отмечают обозреватели.