Наставник Раньери предложил новые правила после обновления Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Наставник ФК "Сампдория" Клаудио Раньери высказался по восстановлению Серии А после пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на "Football Italia".
По мнению специалиста, из-за большой паузы связанной с коронавирусом, руководителям Серии А надо предоставить возможность делать большее количество замен во время поединков.
“Можем ли мы доводить футболистов до предела, они же все-таки не болиды „Формулы 1“? Достаточно месяца на подготовку, чтобы играть три матча в неделю? Может быть, нужно позволить делать по пять замен в играх. В противном случае, игроки будут чувствовать максимальную нагрузку, будут доведены до стресса, особенно те, кто переболел коронавирусом”, — подчеркнул Раньери.
Напомним, что Паулу Фонсека назвал Серию А самым тяжелым чемпионатом для тренеров.