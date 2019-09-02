"Наша Ряба" поедет в Японию

Отметим, что Украина получила право поставлять отечественную курятину на рынок Японии в августе этого года.

"В течение ближайших 3-4 месяцев мы вместе с нашими японскими партнерами будем отрабатывать на производстве несколько продуктов, которые должны и будут на 100% соответствовать высоким стандартам японских потребителей.

В этом году начнем с тестовой минимальной поставки (1-2 контейнера), чтобы вместе понять и подтвердить уровень соответствия требованиям по качеству", - рассказал он.

МХП будет наращивать экспорт курятины в Японию постепенно, продолжил Иванов. За 8-10 месяцев агрохолдинг планирует увеличить объемы поставок продукта ориентировочно до 500 тонн в месяц. И это - не предел, подчеркнул заместитель главы правления по коммерции МХП.

"Ключевая ставка в стратегии завоевания рынка - подтвержденное нашими партнерами гарантированное высокое качество и экологичность продуктов, признали уже более 65 стран мира", - сказал он.

Японский рынок курятины довольно специфический и требовательный, говорит Иванов.

"Если, например, они говорят, что им нужно индивидуально пакетированные кусочки мяса с определенным весом - оно должно быть именно в такой спецификации, не больше и не меньше. Поэтому сейчас мы активно изучаем все требования и обязательно учтем их, прежде чем осуществлять поставки продукции на японский рынок", - заявил он.