"Наша Ряба" поїде у Японію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Найбільший виробник і експортер курятини в Україні - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (ТМ "Наша Ряба") планує постачати продукцію в Японію. Про це повідомив заступник голови правління з комерції МХП Сергій Іванов, передає УНН із посиланням на видання AgroPolit.
Зазначимо, що Україна отримала право поставляти вітчизняну курятину на ринок Японії у серпні цього року.
"Протягом найближчих 3-4 місяців ми разом з нашими японськими партнерами будемо відпрацьовувати на виробництві декілька продуктів, що повинні і будуть на 100% відповідати високим стандартам японських споживачів.
Цього року почнемо з тестової мінімальної поставки (1-2 контейнера), щоб разом зрозуміти та підтвердити рівень відповідності вимогам по якості", - розповів він.
МХП нарощуватиме експорт курятини у Японію поступово, продовжив Іванов. За 8-10 місяців агрохолдинг планує збільшити об’єми поставок продукту орієнтовно до 500 тонн на місяць. І це - не межа, підкреслив заступник голови правління з комерції МХП.
"Ключова ставка в стратегії завоювання ринку – підтверджена нашими партнерами гарантована висока якість та екологічність продуктів, що визнали вже більше 65 країн світу", – сказав він.
Японський ринок курятини досить специфічний та вимогливий, говорить Іванов.
"Якщо, наприклад, вони говорять, що їм потрібно індивідуально пакетовані шматочки м’яса з певною вагою – воно має бути саме в такій специфікації, не більше і не менше. Тому зараз ми активно вивчаємо усі вимоги і обов’язково врахуємо їх, перш ніж здійснювати поставки продукції на японський ринок", - заявив він.