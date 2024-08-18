"Нас ждет новое испытание жарой": в "Укрэнерго" объяснили, как долго продлятся новые отключения света

На следующей неделе энергетики ожидают, что из-за жары в энергосистеме Украины ежедневно будет дефицит. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

Детали

По его словам, сейчас дефицит мощности происходит только в вечерние часы пиковой нагрузки. Однако уже с понедельника такая ситуация может случаться и в дневные часы.

На следующей неделе нас ждет новое испытание жарой. Дефицит энергии в системе из-за роста потребления, к сожалению, вернется. Поэтому экономное энергопотребление будет чрезвычайно важным для того, чтобы пройти период с понедельника по пятницу с наименьшим дискомфортом для всех потребителей - заявил Кудрицкий.

Однако он заверил, что в конце месяца ситуация улучшится. В частности из-за улучшения погодных условий и благодаря новым мощностям компании.

Затем мы ожидаем, что изменение погодных условий и спадание жары уменьшит потребление и затем уменьшит дефицит. И также в конце августа ожидается в работе дополнительные энергогенерирующие мощности - заверил председатель правления НЭК «Укрэнерго»

Напомним

Завтра, 19 августа, в Украине снова возвращаются графики отключений электроэнергии. Это впервые в этом месяце энергетики ввели почасовые отключения.