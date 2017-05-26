Нардепы: проведение прозрачного конкурса на должность главы Госгеонедр блокируют

"Ситуация, которая сложилась вокруг головы Госгеонедр, свидетельствует о тайных решениях, нарушении процедуры, работе конкурсной комиссии в ручном режиме и нежелание правительства реформировать страну", - утверждает межфракционное депутатское объединение Верховной Рады.

По мнению нардепов, последние события вокруг назначения руководства Госгеонедр вызывают много вопросов. Ведь конкурс на должность председателя Службы должен быть 16 мая, но для его проведения впервые не хватило кворума. Повторно он состоялся 23 мая, но комиссия без существенных причин не смогла выбрать победителя.

"За последнюю неделю Кабинет Министров Украины непонятно как уже второй раз назначает нового временно исполняющего обязанности председателя Госгеонедр Олега Кирилюка и первого заместителя Николая Фощия. Первое назначение приостановил суд, а о втором распоряжении только говорят, но на сайте Кабмина никакой информации не опубликовано", - заявляет депутатское объединение.

Отдельно межфракционное депутатское объединение призвало Кабмин к проведению без спекуляций прозрачного и независимого конкурса на должности руководителей Госгеонедр Украины: "Сегодня не может идти речь о руководителях правительственного учреждения в лице людей, которые дискредитировали себя, которые были скандальными членами "Партии регионов" или доводили до банкротства геологические предприятия. Ситуацию сейчас может изменить только прозрачный и открытый конкурс. Но проведение конкурса блокируют".

Напомним, бывшего члена Партии регионов Олега Кирилюка считают причастным к банкротству ОАО "Червоненский сахарник". Николай Фощий занимал должность генерального директора госпредприятия "Южукргеология". Ушел с поста после обнаружения аудитором нерационального использования средств.