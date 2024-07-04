Представители фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" в парламенте не поддержали большинство евроинтеграционных законопроектов, рассматриваемых Верховной Радой на протяжении 2022-2024 годов. В основном нардепы от "ЕС" отсутствовали или игнорировали голосование за законопроекты, которые должны приблизить вступление Украины в Европейский союз, передает Рух ЧЕСНО, пишет УНН.

Только 45% голосов дали нардепы от "Европейской солидарности" Петра Порошенко за евроинтеграционные законопроекты в течение двух лет полномасштабной войны. Это один из самых низких показателей в украинском парламенте, говорится в исследовании "ЧЕСНО".

По данным аналитиков организации, низкий показатель голосования депутатами Порошенко за евроинтеграцию связан с тем, что в большинстве своем члены фракции "Евросолидарности" отсутствовали на голосованиях, воздержались или просто не голосовали за законопроекты, предусматривающие движение Украины в Европу.

За проекты законов, которые должны адаптировать украинское законодательство к требованиям ЕС и ускорить вступление Украины в Европейский Союз, меньше фракции "Европейской солидарности" голосовали внефракционные нардепы.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко направил письмо с жалобой на якобы притеснение оппозиции Оливеру Варгее – венгерскому еврокомиссару по вопросам расширения ЕС, который связан с Виктором Орбаном. Порошенко предлагал подвергнуть сомнению переговоры о вступлении Украины в ЕС, если его не выпустят за границу. Поездка Порошенко должна была состояться за несколько дней до дня рождения его военнообязанного сына, уехавшего в Лондон перед началом войны.