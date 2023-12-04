Нардеп Шпенов слагает мандат
Киев • УНН
Народный депутат Украины Дмитрий Шпенов подал заявление о сложении мандата, оно будет рассмотрено на следующем пленарном заседании Верховной Рады, в результате чего в парламенте останется 401 депутат
Еще один народный депутат - Дмитрий Шпенов - написал заявление о сложении депутатских полномочий, его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании, сообщил в понедельник глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет УНН.
В Верховную Раду Украины поступило заявление от Шпенова Дмитрия Юрьевича о сложении депутатских полномочий и досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины. Соответствующее заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании
Как отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, с еще минус одним мандатом - мажоритарщика и внефракционного Дмитрия Шпенова - в парламенте уже остается 401 депутат.
Напомним
Нардеп Максим Ефимов слагает депутатский мандат.
Нардеп Шпенов слагает мандат
Народный депутат Украины Дмитрий Шпенов подал заявление о сложении мандата, оно будет рассмотрено на следующем пленарном заседании Верховной Рады, в результате чего в парламенте останется 401 депутат.
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