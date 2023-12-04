Нардеп Шпенов слагает мандат

Еще один народный депутат - Дмитрий Шпенов - написал заявление о сложении депутатских полномочий, его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании, сообщил в понедельник глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет УНН.

В Верховную Раду Украины поступило заявление от Шпенова Дмитрия Юрьевича о сложении депутатских полномочий и досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины. Соответствующее заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании - написал Стефанчук в Facebook.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, с еще минус одним мандатом - мажоритарщика и внефракционного Дмитрия Шпенова - в парламенте уже остается 401 депутат.

Напомним

Нардеп Максим Ефимов слагает депутатский мандат.