Нардеп рассказал, кто загнал шахту "Надежда" в миллионные долги

Из-за них шахтеры "Надежды" сейчас пятые сутки остаются под землей.

"Заложники долгов в шахте готовы начать голодовку. Все из-за долга, который образовался во времена предыдущего руководителя шахты", - пишет нардеп.

Камельчук добавил, что государство не имеет долгов перед этой шахтой: "Центрэнерго" и "Калушская ТЭЦ" полностью рассчиталась с горняками.

Поэтому отношения к задолженности на шахте ни КМУ, ни Министерство энергетики не имеют.

"Причинами критического финансового состояния ПАО "Шахта "Надежда" являются системные искажения сущности хозяйственных операций в учете добытого, принятого к оплате и реализованного угля, допущенные и принятые неэффективные управленческие решения в течение 2018-2020 годов в части ценовой политики реализованной угольной продукции, незаконные расходы на оплату труда, неконтролируемость процессов приобретения, списания и сохранности товарно-материальных ценностей", - информирует он.

Как следствие, образовалась задолженность по заработной плате. Поскольку единственным источником дохода предприятия являются средства, полученные от реализации товарной продукции, пояснил нардеп.

Камельчук рассказал, что убытки "Надежды" по результатам финансово-хозяйственной деятельности достигли 93 млн грн: 7 млн грн - в 2018 году, 67 млн грн - в 2019 году и 19 млн грн - в I квартале 2020 года.

В то же время 86 млн грн составляют расходы, вызванные нарушением законодательства, в частности:



незаконные расходы на оплату труда - 48 млн грн за приписки объемов добытого угля;



недополучено доходы - 36 млн грн в результате реализации угольной продукции по заниженной цене;



потеряно активы - 2 млн грн.



"Из-за неспособности руководителей Шахты Пугача М.П., Благута Ю.С., обеспечить стабильную работу угледобывающего предприятия и нормализовать ситуацию в трудовом коллективе, начиная с июня 2020-го работники Общества периодически останавливали работы по добыче, бастовали и выезжали в Киев с обращениями к Кабинету Министров и Президенту", - напоминает Камельчук.

Факты многочисленных нарушений требований законодательства бывшими руководителями "Надежды" были установлены во время внепланового внутреннего аудита за период с 1 января 2018-го по завершенный период 2020 года. Аудит провели по поручению министра энергетики, а полученные данные легли в основу обращения в правоохранительные органы, передает Камельчук.

"Надежда" находится на дополнительном контроле Минэнерго с июля 2020 года.

"Остановлены незаконные начисления оплаты труда, установлено контроль процессов приобретения, списания и сохранности товарно-материальных ценностей, упорядочено и оптимизировано реализацию угольной продукции", - информирует Камельчук, добавляя, что благодаря комплексу управленческих решений задолженность по заработной плате по состоянию на конец августа удалось уменьшить на 4 млн грн.