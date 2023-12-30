Нарастили производство ОПК, сохранили макроэкономическую устойчивость и стали ближе на пути в ЕС - премьер подвел итоги года

В 2023 году в Украине удалось создать реальные предпосылки для будущей победы, восстановления и послевоенного развития. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги года, пишет УНН.

Завершается 2023 год, который был сложным периодом испытаний в борьбе с жестоким врагом. Несмотря на все трудности, мы выстояли, стали сильнее, создали реальные предпосылки для будущей победы, для восстановления и послевоенного развития - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

Как отмечается, первоочередной задачей в 2023 году было обеспечение украинской армии. По словам премьера, за 11 месяцев расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,5 трлн грн. Это 60% от всех расходов.

"За последний год существенно нарастили производство собственного оружия, техники, боеприпасов, беспилотников. Сейчас на "оборонку" работает более 500 производств и 300 тысяч работников. Только по производству дронов у нас теперь есть 200 компаний - и ежемесячно появляются новые. Продолжили развитие ракетных программ и усиление нашей ПВО", - сообщил Шмыгаль.

Второй ключевой задачей для Украины в этом году стало сохранение макроэкономической устойчивости и поддержка экономического восстановления.

Как отметил Шмыгаль, за январь-ноябрь ВВП вырос на 5,5%. По его словам, инфляция в стране стабильно снижается - с более 26% в прошлом году до около 5% в ноябре этого года. За 11 месяцев было аккумулировано в государственный бюджет более 1 трлн грн налогов. На 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также правительство привлекло более 42,5 млрд долларов макрофинансовой помощи от партнеров.

Третьей задачей стала поддержка украинского бизнеса.

"По программе безвозвратных грантов еРобота выдали 5,5 млрд грн. В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" - почти 90 млрд грн льготных займов для 22 тысяч бизнесов. По программе "Госгарантии на портфельной основе" - более 37 млрд грн. Пересмотрели более тысячи разрешительных документов для бизнеса. Создали 15 новых индустриальных парков. Теперь их всего более 70", - указал премьер

Еще одним приоритетом на этот год была европейская интеграция Украины.

Шмыгаль напомнил, что Украина имеет исторические достижения - решение Европейского совета о старте переговоров с Киевом относительно нашего членства в ЕС. Там был проведен селф-скрининг европейского законодательства - проанализировано 28 тысяч актов права ЕС. Продолжили секторальную интеграцию. Завершен процесс синхронизации украинской и европейской энергосистем.

Также Кабмин начал программу быстрого восстановления и восстановления разрушенного. Как сообщается, из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии правительство выделило около 55 млрд грн на различные проекты восстановления. Всего за год восстановили более 37 тысяч объектов. Почти 700 школ и детских садов, более 400 медучреждений.

"Запустили программу еВідновлення. Выплачиваем людям до 500 тысяч гривен, чтобы они могли отремонтировать поврежденное войной жилье. На днях начали выплаты за полностью разрушенное жилье. Привлекли около 500 млн евро взносов от международных партнеров в гуманитарное разминирование", - указал Шмыгаль.

Энергетическая отрасль также стала одним из главных приоритетов восстановления. Суммарно восстановлено 1946 МВт генерирующих мощностей. В Фонде поддержки энергетики Украины, как указал премьер, имеем более 400 млн евро взносов, включая анонсированные. В 2023 году "Нафтогаз" увеличил собственную добычу газа на 7-8%. Иностранные трейдеры закачали в наши газохранилища около 3 млрд кубов "голубого топлива".

Социальная сфера. Тарифы на газ, воду и отопление остались без изменений. Правительство продолжило политику поддержки субсидиями. В марте была проведена вторая индексация пенсий за время полномасштабной войны. Средняя пенсия в этом году выросла на 16%. Также Украина продолжила комплексную поддержку ВПЛ. Кроме того, в стране формируется новая ветеранская политика.

В 2023 году в Украине запустили ряд новых цифровых услуг во всех сферах в рамках программы Эффективное цифровое государство. 22 новые электронные публичные услуги на портале Дія и 14 в мобильном приложении. Утвердили Государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы. Это 1700 мероприятий в 15 сферах. Приняли нормативную базу для классификации должностей государственной службы, что является предпосылкой справедливых и прозрачных принципов оплаты труда госслужащих.

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