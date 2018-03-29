"Нафтогаз": разрешение Германии не делает проект Кремля "Nord Stream 2" безопасным

"Достаточно предсказуемо, что Nord Stream 2 получил согласие от немецких разрешительных органов. Что ни делает проект Кремля менее опасным для европейской национальной и энергетической безопасности, менее противоречивым или в большей степени "просто коммерческой сделкой", - прокомментировали в "Нафтогазе".

Напомним, 26 марта Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море.