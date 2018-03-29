“Нафтогаз”: дозвіл Німеччини не робить проект Кремля “Nord Stream 2” безпечнішим
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У компанії “Нафтогаз” назвали рішення Федерального відомства по судноплавству і гідрографії Німеччини видати дозвіл на будівництво трубопроводу " Nord Stream 2 ″ передбачуваним та підкреслили загрозу проекту. Про це йдеться у повідомленні компанії у Twitter, передає УНН.
“Досить передбачувано, що Nord Stream 2 отримав згоду від німецьких дозвільних органів. Що не робить проект Кремля менш небезпечним для європейської національної та енергетичної безпеки, менш суперечливим або більшою мірою “просто комерційною угодою”, — прокоментували в “Нафтогазі”.
Нагадаємо, 26 березня Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії Німеччини видало дозвіл про будівництво і експлуатацію трубопроводу у виключній економічній зоні ФРН в Балтійському морі.