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Нефть дорожает на фоне ослабления доллара

Нефть дорожает на фоне ослабления доллара

Киев  •  УНН

 • 19272 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 62,62 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,76%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 59,19 доллара за баррель, прибавив 0,92%.

Детали

Цены на нефть выросли рано утром во вторник, поскольку падение доллара США сделало нефть более привлекательной для покупки, компенсируя убытки более чем на 4%, понесенные в связи с перспективой того, что страны-нефтепроизводители вернут на рынок поставку более 2 миллионов баррелей в сутки по июль, о чем договорилась ОПЕК+, пишет Reuters.

Так, в понедельник доллар упал на 0,4% по отношению к корзине валют, а во вторник еще немного снизился.

Что было ранее

2 апреля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, согласилась ослабить ограничения добычи на 350 тыс. баррелей в сутки в мае, еще на 350 тыс. баррелей в сутки в июне и еще на 400 тыс. баррелей в сутки или около того в июле.

Ограничения добычи нефти в апреле за месяц до этого было продлено с небольшими исключениями для России и Казахстана. Последние могут нарастить добычу в апреле на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.

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