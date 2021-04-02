Ціни на нафту зросли на тлі даних про домовленості ОПЕК+

За даними видання станом на 8:58, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 3,38%.

При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 61,45 долара за барель, додавши 3,87%.

Деталі

Напередодні ОПЕК+ досягла попередньої домовленості про поступове послаблення скорочень видобутку з травня, пише Reuters з посиланням на два джерела. За словами джерел, група все ще обговорює точні цифри. Два джерела раніше повідомили, що ОПЕК+ розглядає можливість збільшення видобутку на 350 тис. барелів на день в травні, 350 тис. барелів на добу в червні і 400 тис. барелів на добу в липні.

Що було раніше

4 березня Організація країн-експортерів нафти і її союзники, включаючи РФ, разом іменовані ОПЕК+, продовжили обмеження видобутку нафти у квітні з невеликими винятками для Росії і Казахстану. Останні зможуть наростити видобуток в квітні на 130 тисяч і 20 тисяч барелів на добу відповідно, йдеться у рішенні організації.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.