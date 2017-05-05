Поступления ЕСВ за четыре месяца увеличились на 32% - ГФС

"Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 53,7 млрд грн, что на 12,9 млрд грн больше января-апреля 2016 года", - написал он.

Напомним, по данным ГФС в январе-апреле 2017 поступления в сводный бюджет в январе-апреле 2017 составляли 260,6 грн, что на 30,8% больше, чем в январе-апреле 2016 года.