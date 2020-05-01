Над Арктикой закрылась огромная озоновая дыра

При этом еще в марте дыра достигла рекордного уровня, невиданного с 2011 года. По словам пресс-секретаря Всемирной мететорологичнои организации Клэр Нуллис, это весеннее явление было обусловлено наличием в атмосфере частиц, разрушающих озон, а также очень холодной зимой в стратосфере. "Эти два фактора в сочетании привели к очень высокому уровню разрушения озона, хуже того, что мы видели в 2011 году. Теперь ситуация вернулась в нормальное состояние вещей, озоновая дыра закрылась", - сообщила она.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии уменьшения объема выбросов во время пандемии, Нуллис ответила: "Это вовсе не связано с COVID".

Напомним, в марте озоновая дыра рекордных размеров появилась над Арктикой.