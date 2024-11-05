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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Начата работа над новым полным сборником произведений Василия Стуса: детали

Киев  •  УНН

12:42 • 6621 просмотра

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"Стус.Центр" вместе с партнерами начинает работу над новым 14-томным изданием произведений Василия Стуса. Первый том планируют выпустить в январе 2025 года, вскоре стартует предзаказ.

В Киеве в музее Шевченко объявили о начале работы над новым полным сборником произведений Василия Стуса, передает УНН.

Детали

Подготовкой издания занимаются "Стус.Центр" совместно с кафедрой литературоведения имени Владимира Моренца Национального университета "Киево-Могилянская академия", Благотворительным Фондом "МХП - Громаде" и издательством "Смолоскип".

Для того, чтобы воплотить этот проект в жизнь, мы выходим за пределы неблагоприятных обстоятельств, сложных времен, аккумулируя научные, издательские и финансовые силы

- комментирует директор издательства "Смолоскип" Ростислав Семкив.
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Это далеко не первая попытка издать полный сборник произведений поэта. Издания, которые насчитывали несколько сотен экземпляров, выпустили еще в 90-х годах. Тогда, силами энтузиастов-литературоведов, удалось напечатать шесть томов избранных произведений.

Второй раз это попытались сделать в 2008 году. Однако, серию так и не удалось закончить.

На этот раз организаторы проекта убеждены, что благодаря помощи партнеров полный цикл точно увидит мир. Ведь работы Василия Стуса пользуются большой популярностью в Европе. 

Хочу прежде всего поблагодарить концерн МХП, Благотворительный Фонд "МХП-Громаде", издательство "Смолоскип" за эту инициативу. Стус стал для ученых, для немецких переводчиков визитной карточкой Украины. И это очень радует

- говорит директор "Стус.Центра" и Музея Шевченко Дмитрий Стус.

Ранее Благотворительный Фонд "МХП-Громаде" помог самому музею Шевченко, теперь партнеры планируют присоединиться к популяризации именно украинских авторов.

Мы понимаем важность культуры в нашей украинской идентичности. Ее угнетали, стирали, пытались преуменьшить и убрать вообще. Но мы имеем сильных людей. Одной из таких фигур был Василий Стус, который несмотря на все преграды, которые были в его жизни, общался на украинском и нес культуру. И то, что значит быть украинцем

- добавляет директор БФ "МХП-Громаде" Александр Пахолюк.

Ожидается, что издание будет в первую очередь научным, однако понравится и простому читателю. Издатель обещает показать как можно больше сохранившихся работ автора. Будет насчитывать серия минимум 14-томов, первый из которых планируют издать уже в январе 2025 года.

Желающих приобрести книги, организаторы призывают следить за анонсами. В ближайшее время планируют запустить предзаказ полного сборника Василия Стуса.       

Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Культура
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