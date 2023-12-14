Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: европейские лидеры приветствуют Зеленского
Киев • УНН
Европейские лидеры поздравили Президента Украины Зеленского с началом переговоров о вступлении в ЕС.
Ряд европейских лидеров уже поздравили Президента Украины Владимира Зеленского с историческим решением - о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, передает УНН.
Глава Украинского государства провел ряд телефонных разговоров с лидерами Франции, Литвы, Испании и Германии.
Ранее
Президент Евросовета Шарль Мишель лично сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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Напомним
ЕС начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, предоставляет статус кандидата Грузии и начнет переговоры с Боснией, как только будут выполнены соответствующие критерии.
Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: европейские лидеры приветствуют Зеленского
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