Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: Орбан не голосовал за решение Евросовета и уже назвал причину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против решения ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, заявив, что страна не готова, и назвав это решение ошибочным и иррациональным. Он воздержался во время голосования.
Российские чиновники подорвались на противотанковой мине возле границы с Украиной
Автомобиль с российскими чиновниками подорвался на противотанковой мине вблизи границы с Украиной, в результате чего оккупанты получили ранения и ампутации конечностей. Как сообщается, мина была установлена для предотвращения инфильтрации.
Украинские военные сбили "Кинжал" над Киевом - Игнат
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщил, что над Киевом сбили одну ракету Х-47М "Кинжал".
"Министры уверяли в дополнительной поддержке": Кулеба отрицает пораженческие настроения в отношении Украины среди партнеров
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает продолжать оказывать военную помощь Украине, противодействуя пораженческим настроениям, несмотря на сложное контрнаступление. Он подчеркивает единство на заседаниях НАТО в противовес общественному скептицизму и предостерегает от того, чтобы не позволить фальшивым нарративам об усталости от войны определять политику.
Победа, которая мотивирует и вдохновляет: Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров о вступлении Украины
Зеленский также поздравил Молдову и добавил, что "историю творят те, кто не устает бороться за свободу".
россияне обстреляли Херсон: один человек погиб, еще один получил ранения
Сегодня днем российские оккупационные войска обстреляли центральную часть Херсона. В результате этого была ранена пожилая женщина, еще один мужчина скончался от полученных ранений в больнице.
Евросовет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы
ЕС начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, предоставляет статус кандидата Грузии и начнет переговоры с Боснией, как только будут выполнены соответствующие критерии.
Украинские военные сбили вражескую ракету на Днепропетровщине - ОВА
Ракетная атака на Днепропетровск была предотвращена благодаря тому, что военная группа "Восток" сбила вражескую ракету; о других обстрелах в регионе в тот день не сообщалось.
Елену Шуляк переизбрали председателем партии "Слуга народа"
Народный депутат Елена Шуляк была переизбрана председателем украинской партии "Слуга народа" и намерена сосредоточиться на европейской интеграции, борьбе с коррупцией и восстановлении страны.
Искусственный интеллект в журналистике: ChatGPT будет агрегировать контент глобального Springer Media, в частности "Politico", "Bild" и "Welt"
Axel Springer сотрудничает с OpenAI, что позволяет ChatGPT обобщать контент таких медиа-брендов, как Politico и Bild, включая платные статьи. Это имеет целью улучшить журналистику, управляемую искусственным интеллектом, и уровень распространения актуальных новостей.