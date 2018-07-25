НАБУ задержало экс-помощника Каськива
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало и сообщило о подозрении бывшему водителю и помощнику экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива в рамках уголовного производства по растрате средств агентства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает УНН.
"24 июля 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали и сообщили о подозрении в участии в преступной организации по завладению бюджетными средствами в особо крупном размере, которые предназначались для реализации ряда национальных проектов, по ст. 255 ч.1, ст.28 ч .4 - 191 ч.5 Уголовного кодекса Украины десятому вероятному участнику преступления", - отметили в Бюро.
В ведомстве уточнили, что задержанный был бывшим водителем и помощником председателя Госинвестпроекта.
По мнению детективов, рассказали в НАБУ, он открывал счета в банковских учреждениях, которые в дальнейшем использовались для легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.
В НАБУ сообщили, что в этом производстве в целом уже сообщено о подозрении 10 лицам.
Как сообщал УНН, детективы НАБУ сообщили о подозрении двум предполагаемым участникам схемы по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект), одного из них задержали.