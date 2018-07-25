НАБУ затримало екс-помічника Каськіва
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Національне антикорупційне бюро України затримало та повідомило про підозру колишньому водієві та помічникові екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва у межах кримінального провадження щодо розтрати коштів агентства. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, передає УНН.
"24 липня 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали та повідомили про підозру в участі у злочинній організації з заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, що призначались для реалізації низки національних проектів, за ст. 255 ч.1, ст.28 ч.4 - ст.191 ч.5 Кримінального кодексу України десятому ймовірному учаснику злочину", - зазначили у Бюро.
У відомстві уточнили, що затриманий був колишнім водієм і помічником голови Держінвестпроекту.
На переконання детективів, розповіли у НАБУ, він відкривав рахунки в банківських установах, які в подальшому використовувались для легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
У НАБУ повідомили, що у цьому провадженні загалом вже повідомлено про підозру 10 особам.
Як повідомляв УНН, детективи НАБУ повідомили про підозру двом ймовірним учасникам схеми з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект), одного з них затримали.