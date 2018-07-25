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НАБУ затримало екс-помічника Каськіва

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Національне антикорупційне бюро України затримало та повідомило про підозру колишньому водієві та помічникові екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва у межах кримінального провадження щодо розтрати коштів агентства. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, передає УНН.

НАБУ затримало екс-помічника Каськіва

"24 липня 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали та повідомили про підозру в участі у злочинній організації з заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, що призначались для реалізації низки національних проектів, за ст. 255 ч.1, ст.28 ч.4 - ст.191 ч.5 Кримінального кодексу України десятому ймовірному учаснику злочину", - зазначили у Бюро.

У відомстві уточнили, що затриманий був колишнім водієм і помічником голови Держінвестпроекту.

На переконання детективів, розповіли у НАБУ, він відкривав рахунки в банківських установах, які в подальшому використовувались для легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

У НАБУ повідомили, що у цьому провадженні загалом вже повідомлено про підозру 10 особам.

Як повідомляв УНН, детективи НАБУ повідомили про підозру двом ймовірним учасникам схеми з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект), одного з них затримали. 

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