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На зимние праздники поток людей на границе может вырасти на половину: пограничники советуют следить за очередями

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 09:28  •  8263 просмотра

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Ожидается, что в преддверии Нового года и Рождества движение через границу возрастет до 100 000 человек в день, потенциально достигая пика в 120 000 человек, с нынешних 70-80 тысяч

Пассажиропоток на границе Украины ближе к новогодне-рождественским праздникам может вырасти до 100 тыс. человек в сутки, а в отдельные дни достигать 120 тыс. человек в сутки в обе стороны с нынешних 70-80 тысяч. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы ожидаем, что пассажиропоток возрастет ближе к новогодне-рождественским праздникам. Сейчас он не такой интенсивный, как это бывает в летний период, или период Рождества или Нового года. Сейчас за сутки границу пересекает около 70-75 тыс. человек в будние дни и около 80 тыс. человек в выходные

- рассказал Демченко.

Детали

Спикер ГПСУ отметил, что пассажиропоток может вырасти и до 120 тыс. человек в сутки в преддверии зимних праздников.

"Если вспомнить прошлый новогодне-рождественский период, то пассажиропоток может вырасти и до 100 тыс. человек в сутки, а в отдельные дни может достигать 120 тыс. человек в сутки в обе стороны. Это, конечно, будет увеличение интенсивности и, возможно, увеличение транспортных средств, которые будут ожидать в очередях на пересечение границы", - сказал Демченко.

Он посоветовал людям, когда начнет расти пассажиропоток, интересоваться о состоянии загруженности пунктов пропуска, как со стороны Украины на выезд, так и на въезд в Украину для того, чтобы выбирать наименее загруженные направления.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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