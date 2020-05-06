В Житомирской области на взятке разоблачили майора ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Житомирской области на взятке в 27 тысяч гривен разоблачили исполняющего обязанности командира одной из воинских частей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
“6 мая... задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды исполняющим обязанности командира одной из воинских частей, дислоцированной в Житомирской области”, — говорится в сообщении.
Установлено, что майор ВСУ, действуя по предварительному сговору с двумя другими военнослужащими этой же воинской части, получил неправомерную выгоду в размере 27 тыс. грн. за непринятие в одном из подчиненных военнослужащих мер дисциплинарного и административного реагирования за допущенные последним нарушения воинской дисциплины, а также за не создание препятствий для прохождения военной службы.
После получения указанной суммы неправомерной выгоды взяточника в погонах задержан военной прокуратурой в порядке ст. 208 УПК.
Напомним, в Житомирской области на взятке в 20 тысяч гривен задержали офицера полиции, который за эти деньги обещал “не вмешиваться” в предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой и складированием лесопродукции.