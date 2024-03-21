На Запорожье россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали из оккупации - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне захватывают жилье украинцев, объявляя его "бесхозным" и "национализируя" через "государственную жилищную инспекцию", которая нацелена на пустые квартиры или те, чьи владельцы выехали из региона.
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне продолжают отбирать жилье украинцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального сопротивления.
Детали
Отмечается, в оккупированном регионе начала работать "государственная жилищная инспекция", целью которой является выявление пустых квартир, или квартир чьи владельцы покинули регион. В дальнейшем такие квартиры объявляют "бесхозными" и "национализируют".
"Инспекторы" обходят ОСМД, где требуют предоставить информацию о квартирах без владельцев, а также занимаются давлением на нелояльных председателей квартирных объединений
Дополнение
Центр национального сопротивления отмечает, что каждый такой проверяющий является законной целью для Движения Сопротивления и не избежит ответственности.
Напомним
россияне на оккупированных украинских территориях похищают гражданских лиц, пытают их, чтобы заставить признаться в преступлениях, и снимают с ними пропагандистские видеоролики.
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На Запорожье россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали из оккупации - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне захватывают жилье украинцев, объявляя его "бесхозным" и "национализируя" через "государственную жилищную инспекцию", которая нацелена на пустые квартиры или те, чьи владельцы выехали из региона.
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