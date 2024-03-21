На Запорожье россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали из оккупации - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне продолжают отбирать жилье украинцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального сопротивления.

Детали

Отмечается, в оккупированном регионе начала работать "государственная жилищная инспекция", целью которой является выявление пустых квартир, или квартир чьи владельцы покинули регион. В дальнейшем такие квартиры объявляют "бесхозными" и "национализируют".

"Инспекторы" обходят ОСМД, где требуют предоставить информацию о квартирах без владельцев, а также занимаются давлением на нелояльных председателей квартирных объединений - заявили в Сопротивлении.

Дополнение

Центр национального сопротивления отмечает, что каждый такой проверяющий является законной целью для Движения Сопротивления и не избежит ответственности.

Напомним

россияне на оккупированных украинских территориях похищают гражданских лиц, пытают их, чтобы заставить признаться в преступлениях, и снимают с ними пропагандистские видеоролики.