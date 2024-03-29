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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Закарпатье планируют построить порт на Тисе с мультимодальным терминалом

На Закарпатье планируют построить порт на Тисе с мультимодальным терминалом

Киев  •  УНН

29 марта 2024, 11:58  •  12910 просмотра

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Закарпатье планирует построить первый в регионе речной порт с мультимодальным терминалом на берегу реки Тиса для осуществления международных перевозок.

Государственное предприятие "Администрация речных портов" обратилось в Закарпатскую областную военную администрацию с запросом о выделении земельного участка на берегу Тисы для строительства речного порта с мультимодальным терминалом. Об этом сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что речной порт и мультимодальный терминал станут первыми объектами такого типа в пределах Закарпатья. Благодаря ему можно организовать международные перевозки по Тисе с выходом к большим судоходным рекам.

Сейчас местные власти Закарпатья изучают документальную базу, проблемные вопросы, коммуницируют со всеми заинтересованными структурами, чтобы разработать стратегию как можно более быстрого воплощения проекта.

Перспективы реализации этого проекта обсудили во время совещания совместно со специалистами профильных департаментов областной военной администрации, БУВР Тисы, пограничниками.

Справочно

Мультимодальный терминал - это производственно-перегрузочный комплекс, который используется для погрузки, разгрузки, хранения грузов и тому подобное. Он может быть расположен на территории железнодорожных станций, аэропортов, морских и речных портов.

Напомним

Украинское Дунайское пароходство построило и спустило на воду свою третью крупнотоннажную баржу SLG, которая может перевозить по реке до 2 200 тонн грузов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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