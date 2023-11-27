На юге Одесской области снегопады приостановились. Олег Кипер показал, как идет работа по устранению последствий непогоды

В Одесской области без остановки продолжается работа по устранению последствий метели. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер показал работу служб, работающих круглосуточно, пишет УНН.

В регионе Обладминистрация, ГСЧС, полиция, энергетики, Служба восстановления и развития инфраструктуры работают совместно.

"Одесская область не спит. Продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Все службы продолжают работать в усиленном режиме. На некоторых занесенных участках спасателям приходится привлекать даже БТРы. На юге области приостановились осадки, это дает возможность продуктивнее работать службам. Пока сложно в Одесском районе, но все работают", - написал Олег Кипер под видео.

Он также еще раз обратился к жителям Одесской области и гостям региона с просьбой "пока бушует непогода, прошу лишний раз не выходить из дома и не садиться за руль. Берегите себя и не обременяйте работу спасательных служб!"