На юге Одесской области снегопады приостановились. Олег Кипер показал, как идет работа по устранению последствий непогоды
Киев • УНН
Снегопад на юге Одесской области приостановился, и местные службы, включая службы по чрезвычайным ситуациям и энергетики, интенсивно работают над ликвидацией последствий метели.
В Одесской области без остановки продолжается работа по устранению последствий метели. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер показал работу служб, работающих круглосуточно, пишет УНН.
В регионе Обладминистрация, ГСЧС, полиция, энергетики, Служба восстановления и развития инфраструктуры работают совместно.
"Одесская область не спит. Продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Все службы продолжают работать в усиленном режиме. На некоторых занесенных участках спасателям приходится привлекать даже БТРы. На юге области приостановились осадки, это дает возможность продуктивнее работать службам. Пока сложно в Одесском районе, но все работают", - написал Олег Кипер под видео.
Он также еще раз обратился к жителям Одесской области и гостям региона с просьбой "пока бушует непогода, прошу лишний раз не выходить из дома и не садиться за руль. Берегите себя и не обременяйте работу спасательных служб!"
На юге Одесской области снегопады приостановились. Олег Кипер показал, как идет работа по устранению последствий непогоды
Снегопад на юге Одесской области приостановился, и местные службы, включая службы по чрезвычайным ситуациям и энергетики, интенсивно работают над ликвидацией последствий метели.
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