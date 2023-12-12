На юге ночью уничтожили 5 "шахедов", два из них - над Одесской областью

Силы противовоздушной обороны ночью на юге уничтожили 5 вражеских ударных дронов типа Shahed. Два беспилотника сбили над Одесской областью. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Детали

По одному "шахеду" сбили над Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областями.

Два беспилотника уничтожили в Одесской области. Однако в результате вражеской агрессии повреждения получили административные здания и технические помещения спортивного учреждения, отметили в Силах обороны Юга.

Люди не пострадали.

Напомним

Украинская ПВО в течение ночи сбила 9 из 15 российских беспилотников "шахед" и 2 ракеты Х-59, которые были запущены с территории оккупированного Крыма.

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