На Волыни микроавтобус Mercedes слетел в кювет: водитель погиб, 5 человек пострадали
Киев • УНН
На Волыни водитель Mercedes Sprinter погиб после столкновения с деревом в кювете. Пятеро пассажиров получили травмы и были госпитализированы, полиция начала уголовное производство.
В Волынской области сегодня утром произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь водителя и повлекло госпитализацию пятерых пассажиров, сообщили в ГУНП в области и в патрульной полиции Украины, пишет УНН.
Детали
Автопроисшествие произошло на автодороге вблизи села Пальче Луцкого района.
По предварительной информации, руководитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и столкнулось с деревом.
"В результате ДТП водитель погиб на месте, еще пять человек получили телесные повреждения, пострадавших доставили в больницу", - сообщили в полиции.
На месте происшествия работают все соответствующие службы.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
"Вспоминая подобные случаи, стоит задуматься над тем, какие последствия могут быть, если пренебрегать элементарными правилами безопасности: превышать скорости, садиться за руль уставшим или отвлекаться на телефон. Водители, помните: дорога не прощает легкомыслия. Ваша внимательность, соблюдение скоростного режима и правил дорожного движения - это не только обязанность, но и лучший способ уберечь себя, пассажиров и всех участников движения. Берегите себя, своих близких и жизни других людей на дороге", - подчеркнули в патрульной полиции.
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