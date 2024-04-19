На Волыни ДТП с тремя грузовиками: пострадали два водителя и подросток-пассажир

В Луцком районе полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием трех грузовиков. Предварительно известно, что водитель MAN въехал в прицеп Volvo, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом Урал. Об этом рассказали в Нацполиции в Волынской области, передает УНН.

Автопроисшествие случилось вчера, 18 апреля, на автодороге в селе Тростянец. 46-летний житель Луцкого района, управляя грузовиком MAN, вероятно, не выбрал безопасной скорости движения, столкнулся с прицепом попутного автомобиля Volvo, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с лесовозом УРАЛ под управлением 38-летнего жителя Колковской общины - рассказали в полиции.

Детали

Из-за этой аварии оба водителя и 14-летний пассажир автомобиля УРАЛ травмированы. В частности, водитель лесовоза был госпитализирован.

Водитель автомобиля Volvo не пострадал.

По факту ДТП возбудили уголовное производство. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, причинившее тяжкое телесное повреждение.

Следствие продолжается.

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