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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Волыни ДТП с тремя грузовиками: пострадали два водителя и подросток-пассажир

На Волыни ДТП с тремя грузовиками: пострадали два водителя и подросток-пассажир

Киев  •  УНН

19 апреля 2024, 17:29  •  2307 просмотра

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В Луцком районе столкнулись три грузовика, в результате чего пострадали три человека, включая 14-летнего пассажира, после того, как водитель грузовика MAN столкнулся с прицепом Volvo, а затем со встречным лесовозом "Урал".

В Луцком районе полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием трех грузовиков. Предварительно известно, что водитель MAN въехал в прицеп Volvo, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом Урал. Об этом рассказали  в Нацполиции в Волынской области, передает УНН.

Автопроисшествие случилось вчера, 18 апреля, на автодороге в селе Тростянец.  46-летний житель Луцкого района, управляя грузовиком MAN, вероятно, не выбрал безопасной скорости движения, столкнулся с прицепом попутного автомобиля Volvo, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с лесовозом УРАЛ под управлением 38-летнего жителя Колковской общины

- рассказали в полиции.

Детали

Из-за этой аварии оба водителя и 14-летний пассажир автомобиля УРАЛ травмированы. В частности, водитель лесовоза был госпитализирован.

Водитель автомобиля Volvo не пострадал.

По факту ДТП возбудили уголовное производство. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, причинившее тяжкое телесное повреждение.

Следствие продолжается.

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