На Крещение в Украине будет господствовать морозная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. На Крещение, в большинстве областей Украины будет господствовать морозная погода, температура воздуха ожидается ночью 6-14 градусов мороза, днем -2-7 ° С, на востоке до -10 ° С, в Крыму около нуля, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине будет преимущественно без осадков, лишь в Крыму ожидается небольшой снег.
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- В западной части - без осадков. Температура воздуха ночью -8-12 ° С, местами до -14 ° С, днем -2-7 ° С.
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- В северных областях - сухая погода. Температура воздуха ночью -6-12 ° С, днем -2-8 ° С.
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- В восточных областях - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -6-12 ° С, днем -5-10 ° С.
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- В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -6-12 ° С, днем -2-7 ° С.
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- В южной части осадки маловероятны, только в Крыму выпадет мокрый снег. Температура воздуха ночью -4-6 ° С, днем 1-4 ° С, в Крыму около нуля.
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Ветер в Украине северо - восточный, 5-12 м / с.
На дорогах гололедица.