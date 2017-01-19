На Крещение в Украине будет господствовать морозная погода

В Украине будет преимущественно без осадков, лишь в Крыму ожидается небольшой снег.



В западной части - без осадков. Температура воздуха ночью -8-12 ° С, местами до -14 ° С, днем ​​-2-7 ° С.



В северных областях - сухая погода. Температура воздуха ночью -6-12 ° С, днем ​​-2-8 ° С.



В восточных областях - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -6-12 ° С, днем ​​-5-10 ° С.



В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -6-12 ° С, днем ​​-2-7 ° С.



В южной части осадки маловероятны, только в Крыму выпадет мокрый снег. Температура воздуха ночью -4-6 ° С, днем ​​1-4 ° С, в Крыму около нуля.



Ветер в Украине северо - восточный, 5-12 м / с.

На дорогах гололедица.