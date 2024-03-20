На выборах президента Индонезии победил министр обороны Прабово Субианто: оппозиция обвиняет его в нарушениях прав человека

Бывший генерал Прабово Субианто получил подавляющее большинство голосов - 96 миллионов, по сравнению с 41 миллионом за Аниеса Басведана и 27 миллионами за Ганджара Праново. Несмотря на большую поддержку Субианто, после голосования происходили протесты оппонентов, которые обвиняли экс-генерала, а также нынешнего действующего президента Джоко Видодо, в фальсификации выборов и непотизме. Об этом передает УНН со ссылкой на ORF и Le Monde.

Детали

72-летний бывший генерал набрал 58,6% голосов против двух своих соперников Аниеса Басведана (24,9%) и Ганджара Праново (16%), которые уже объявили о намерении оспорить результат. Всего за министра обороны Индонезии проголосовали 96 миллионов избирателей. Согласно информации, которую объявил Хасим Асиари, председатель избирательной комиссии, ближайший соперник Субианто, Аниес Басведана получил поддержку в 41 миллиона голосов.

Прабово Субианто уже объявил себя победителем вечером дня выборов в середине февраля. Несмотря на то, что он имеет много сторонников, особенно среди молодого населения островного государства, после выборов происходили неоднократные протесты оппонентов, которые обвиняли его и нынешнего действующего президента Джоко Видодо, известного как Джокови, в фальсификации выборов и непотизме (предоставление родственникам или знакомым должностей независимо от их профессиональных способностей - ред.)

Предыдущий министр обороны и бывший военный командир Прабово был связан с нарушениями прав человека, пишет ORF. Между 1967 и 1998 годами островное государство страдало от жестокого диктатора Сухарто. При нем Прабово, тогдашний зять Сухарто, был влиятельным генераломм.

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