На территории строительства супермаркета в Винницкой области произошел сдвиг почвы: под завалом оказался человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На территории строительства супермаркета в Винницкой области в результате проведения земляных работ на глубине около четырех метров произошел сдвиг почвы. Одного из наемных работников засыпало землей, его вытащили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
По информации спасателей, 6 апреля в 14:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке Тростянец необходима помощь.
Прибыв на место происшествия, дежурный караул установил, что на территории строительства супермаркета в результате проведения земляных работ на глубине около четырех метров произошел сдвиг почвы. Как следствие, одного из наемных работников засыпало землей.
Бойцы ГСЧС в составе четырех человек провели аварийно-спасательные работы по откапыванию мужчины из-под завала. Пострадавшим оказался местный житель, который был передан врачам экстренной медицинской помощи и госпитализирован в лечебное учреждение.
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