На території будівництва супермаркету на Вінниччині стався зсув землі: під завалом опинилась людина

Деталі

За інформацією рятувальників, 6 квітня о 14:35 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в селищі Тростянець необхідна допомога.

Прибувши на місце події, черговий караул встановив, що на території будівництва супермаркету внаслідок проведення земляних робіт на глибині близько чотирьох метрів стався зсув землі. Як наслідок, одного з найманих працівників засипало землею.

Бійці ДСНС в складі чотирьох людей провели аварійно-рятувальні роботи з відкопування чоловіка з-під завалу. Потерпілим виявився місцевий житель, якого було передано лікарям екстреної медичної допомоги та госпіталізовано до лікувального закладу.

Що було раніше

Минулого тижня на Миколаївщині стався вибух котла на території школи, під залізобетонною плитою опинився чоловік.



