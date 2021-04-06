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На території будівництва супермаркету на Вінниччині стався зсув землі: під завалом опинилась людина

Київ • УНН

 • 14927 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. На території будівництва супермаркету у Вінницькій області внаслідок проведення земляних робіт на глибині близько чотирьох метрів стався зсув землі. Одного з найманих працівників засипало землею, його витягли рятувальники. Про це інформує пресслужба ДСНС України, передає УНН.

Деталі

За інформацією рятувальників, 6 квітня о 14:35 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в селищі Тростянець необхідна допомога.

Прибувши на місце події, черговий караул встановив, що на території будівництва супермаркету внаслідок проведення земляних робіт на глибині близько чотирьох метрів стався зсув землі. Як наслідок, одного з найманих працівників засипало землею.

Бійці ДСНС в складі чотирьох людей провели аварійно-рятувальні роботи з відкопування чоловіка з-під завалу. Потерпілим виявився місцевий житель, якого було передано лікарям екстреної медичної допомоги та госпіталізовано до лікувального закладу.

Що було раніше

Минулого тижня на Миколаївщині стався вибух котла на території школи, під залізобетонною плитою опинився чоловік.

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